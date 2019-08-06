جنايات الديوانية: المؤبد لمدانين بعملية سطو مسلح على منزل طبيب
قضت محكمة جنايات القادسية الهيئة الاولى حكما بالسجن المؤبد بحق
ثلاثة مدانين أقدموا على سرقة منزل طبيب في المحافظة.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات
القادسية نظرت دعاوى لثلاثة مدانين اعترفوا بدخول منزل احد الاطباء
يحملون اسلحة نارية عن طريق انتحالهم صفة رجال الشرطة بحجة البحث
عن مواد مخدرة واوراق مزورة داخل المنزل".وأضاف أن "المدانين الثلاثة قاموا بتقييد العائلة باكملها بعد
دخولهم المنزل وسرقوا نحو 24 ألف دولار امريكي اضافة إلى مليون
ومئتي الف دينار عراقي كما سرقوا كومبيوتر و3 اجهزة هاتف نقال
وجهاز تسجيل كاميرات ومجموعة من المخشلات الذهبية من بينها ساعة
ذهبية".
وأشار إلى أن "الحكم بالسجن المؤبد بحق المدانين يأتي استنادا
لأحكام المادة 440/1و2و3و4 من قانون العقوبات العراقي".
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