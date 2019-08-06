2019/08/06 | 13:47

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جنايات الديوانية:‏‎ ‎المؤبد لمدانين بعملية سطو مسلح على منزل طبيب‎

قضت محكمة جنايات القادسية الهيئة الاولى حكما بالسجن المؤبد بحق

ثلاثة مدانين ‏أقدموا على سرقة منزل طبيب في المحافظة‎.‎

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات

القادسية ‏نظرت دعاوى لثلاثة مدانين اعترفوا بدخول منزل احد الاطباء

يحملون اسلحة نارية ‏عن طريق انتحالهم صفة رجال الشرطة بحجة البحث

عن مواد مخدرة واوراق مزورة ‏داخل المنزل‎".‎وأضاف أن "المدانين الثلاثة قاموا بتقييد العائلة باكملها بعد

دخولهم المنزل ‏وسرقوا نحو 24 ألف دولار امريكي اضافة إلى مليون

ومئتي الف دينار عراقي كما ‏سرقوا كومبيوتر و3 اجهزة هاتف نقال

وجهاز تسجيل كاميرات ومجموعة من ‏المخشلات الذهبية من بينها ساعة

ذهبية‎".



‎وأشار إلى أن "الحكم بالسجن المؤبد بحق المدانين يأتي استنادا

لأحكام المادة ‏‏440/1و2و3و4 من قانون العقوبات العراقي".

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