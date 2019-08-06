2019/08/06 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العمل تمنح 100 الف دينار للمستفيدين من الاعانة بمناسبة عيد الاضحى .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تمنح 100 الف دينار للمستفيدين من الاعانة بمناسبة عيد الاضحى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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