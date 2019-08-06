كامل زغير يؤكد اقامة مباريات تصفيات المونديال على ارض العراق

2019/08/06 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، كامل زغير، ان مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022 ستلعب في العراق وليس على ارض بلد اخر.وقال زغير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى إن “الاتحاد الدولي كان قد اعلن رسمياً رفع الحظر عن الملاعب العراقية عن طريق رئيسه جياني انفانتينو”.واوضح زغير، أن

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