تعرف على عطلة عيد الاضحى

2019/08/06 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن عطلة عيد الاضحى والذي يصادف الاسبوع المقبل.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” ان “عطلة عيد الاضحى، ستكون اسبوعا كاملا وستبدأ من الاحد المقبل حتى يوم الخميس من الاسبوع ذاته”.ولم يحدد في العراق متى يصادف عيد الاضحى المبارك بالتحديد، لكن السعودية اعلنت الاسبوع الماضي ان عيد […]

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