السجن 6 سنوات لمدان يحوز مسكوكات نقدية تعود لداعش

2019/08/06 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قضت محكمة جنايات نينوى حكما بالسجن ست سنوات بحق مدان بحوزته مسكوكات ‏نقدية تعود لعصابات داعش الارهابية‎.‎

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "محكمة جنايات ‏نينوى نظرت قضية مدان ضبطت بحوزته (267) قطعة ذهبية على شكل ليرات عيار ‏‏(21) وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أعوام‎".‎وأضاف البيان أن "هذه القطع تم سكها من قبل التنظيم الارهابي لغرض اعتمادها كعملة ‏نقدية خاصة بهم"، لافتا إلى أن "الحكم بحق المدان يأتي وفقا لاحكام المادة 460 الشق ‏الاول ‏من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".‏انتهى

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