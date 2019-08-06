2019/08/06 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، احباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف محافظة الانبار في عيد الاضحى.وذكرت المديرية“بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية وتلقي القبض على الرؤوس الخمسة المدبرة لها في منطقة جزيرة الرمادي بالأنبار”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط مخطط داعشي يستهدف محافظة الانبار في عيد الاضحى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط مخطط داعشي يستهدف محافظة الانبار في عيد الاضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).