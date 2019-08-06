اللواء 15 بالحشد يطهر 16 قرية جنوب الموصل

2019/08/06 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 15 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، من تطهير 16 قرية جنوب الموصل بمحافظة نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن قوات اللواء 15 في الحشد الشعبي تمكنت من تطهير 16 قرية جنوب الموصل ضمن المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر.وأضاف، أن القرى هي: العداية – الرحمانية – هداجة –

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