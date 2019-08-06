الأمن النيابية:إرادة النصر قطعت الطريق على داعش بإنشاء حواضن جديدة

2019/08/06 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن عمليات إرادة النصر بمراحلها الثلاث اثبتت وجود تلاحم نوعي بين القوات الامنية واهالي المناطق المشمولة بالتطهير، مشيرة إلى أن هذا التلاحم قطع الطريق امام “ داعش” بانشاء حواضن جديدة.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لوكالة “المعلومة” واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “من الملفت حقا خلال عمليات

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