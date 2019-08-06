القيادات الامنية تزور موقع تظاهرات الشبك في نينوى وتنسحب دون اتفاق

2019/08/06 | 13:55

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بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، 06 آب، 2019، بان القيادات الامنية، زارت موقع تظاهرات الشبك الرافضة لانسحاب اللواء (30) في الحشد من سهل نينوى، وانسحبت دون اتفاق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القادة الامنيين، وصلوا موقع التظاهرات في سهل نينوى، وانسحبوا دون اتفاق لعدم التنظيم والتدافع بين المتظاهرين".

وعقدت القيادات الأمنية، الثلاثاء، 06 آب، 2019، اجتماعاً مع ممثلي الشبك بمقر عمليات نينوى.

وذكر إعلام قيادة عمليات نينوى، في بيان موجز، أن "اجتماعا يجري الان، بين القيادات الامنية وقيادة عمليات نينوى مع عدد من المكون الشبكي لايجاد حلول سلمية".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله، ورئيس اركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الى مدينة الموصل، وعقدوا اجتماعا مشتركاً، في مقر قيادة عمليات نينوى.

وتأتي الزيارة بعد يوم من اقامة اعتصامات في قرية بازوايا بسهل نينوى احتجاجاً على قرار القائد العام للقوات المسلحة سحب اللواء 30 من جميع مناطق انتشاره وهو ما رد عليه سياسيون شبك بمطالبة ابناء المكون بالتظاهر لاجبار الحكومة على التراجع عن قرارها.

وقطع المحتجون الطريق الواصل بين الموصل واربيل بالاطارات، ورُشِقَت سيارات تابعة للقوات الأمنية بالحجارة.

وأمر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الإثنين (5 آب 2019) بانسحاب جميع عناصر اللواء 30 من نقاط التفتيش كافة، في سهل نينوى.

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الثلاثاء (06 اب 2019)، عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق ثلاثة مسؤولين سابقين في محافظة نينوى، مبينة أن المتهمين ألحقوا ضررا عمديا بالمال العام يقدر بــ ( 59,000,000,000) مليار دينار.

وقالت الهيأة في بيان تلقته

بغداد اليوم-بغداد

قضت محكمة جنايات القادسية، الهيأة الأولى، الثلاثاء، 06 آب، 2019، حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين ‏أقدموا على سرقة منزل طبيب في المحافظة‎.‎

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أ

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر حكومي، الثلاثاء (06 اب 2019)، بتحديد مجلس الوزراء ايام عطلة عيد الأضحى في الدوائر الرسمية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عطلة عيد الاضحى ستبدأ من يوم الاحد المقبل الذي يصادف 11 اب 2019، إلى يوم الخميس

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