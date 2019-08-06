مجلس واسط يعيين المحاضرين المجانيين ضمن درجات الحذف والاستحداث

2019/08/06 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … صوت مجلس واسط، اليوم الثلاثاء، على تعيين المحاضرين المجانيين ضمن درجات الحذف والاستحداث.وقال نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “مجلس المحافظة صوت اليوم، في جلسته الاعتيادية بتوجيه كتاب رسمي للامانة العامة لمجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المحاضرين المجانين ضمن درجات الحذف ولاستحداث كون […]

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