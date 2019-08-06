2019/08/06 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، انجاز معاملات عائلات الشهداء والجرحى.وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته وكالة صدى، ان “الياسري اكد خلال زيارته لمقر مديرية صندوق شهداء الشرطة، على اهمية تقديم العون الكامل لعوائل شهداء وجرحى الوزارة، موجهاً انجاز معاملاتهم وحصولهم على استحقاقتهم المادية والمعنوية”.والتقى وزير الداخلية “عدداً من عوائل الشهداء والجرحى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يوعز بانجاز معاملات عائلات الشهداء والجرحى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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