المحكمة الاتحادية توضح: حق الدفاع مكفول.. وجعل التحقيق سريّاً اجراء مؤقت

2019/08/06 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، أن جعل التحقيق سريّ هو “اجراء مؤقت” يتعلق بأمن المجتمع، مؤكدة امكانية الاطلاع عليه بعد زوال ظروفه، مشددة على أن هذا الاجراء خاضع للطعن وفقاً للقانون، موضحة ان حق الدفاع مكفول.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن ...

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