المفوضية تستعد لتوفير المواد اللوجستية لإنجاح انتخابات المحافظات

2019/08/06 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، استعدادها لتزفير المواد اللوجستية والمادية لتحقيق نجاح انتخابات مجالس المحافظات .وذكر بيان للمفوضية تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “اللجنة الاعلامية في مفوضية الانتخابات عقدت اليوم اجتماعا موسعا برئاسة نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة الاعلامية رزكار حمة محي الدين وبحضور رئيس الادارة الانتخابية ...

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