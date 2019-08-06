غوتيريس: تنظيم داعش الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار

2019/08/06 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير، ان تنظيم داعش الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى ثلاثمئة مليون دولار بعد فقدانه ما يسمى الخلافة في العراق وسوريا.

وذكر في التقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن حول التهديد الذي يمثله التنظيم الارهابي، أن انخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها التنظيم المسلح قد يكون مؤقتاً.

وأضاف غوتيريس، أنه يعتقد أن التنظيم الارهابي قادر على توجيه هذه الأموال لدعم أعمال إرهابية داخل العراق وسوريا وفي الخارج، باستخدام خدمات مثل شركات غير رسمية لتحويل الأموال، مشيرا الى ان التنظيم الارهابي يشجع على زيادة الاكتفاء الذاتي المالي عبر شبكة من المؤيدين والجماعات التابعة له في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

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