قيادة عمليات نينوى تمنع وسائل الاعلام من تغطية اجتماع امني في الموصل

2019/08/06 | 14:04

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(المستقلة)..



قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان قيادة عمليات نينوى، منعت مجموعة من القنوات الفضائية من تغطية اجتماع امني في المدينة .

و نقلت الجمعية عن منسقها قوله ان “قيادة عمليات الجيش في نينوى منعت دخول الصحفيين لتغطية زيارة الفياض، والغانمي، ويار الله الى مقر القيادة لمتابعة سير عمليات ارادة النصر الثالثة الجارية الان في المدينة، وسمحت فقط لقناتي العراقية والموصلية بالتغطية ، دون تقديم مبرر”.

وادانت الجمعية حالات انتقاء وسائل إعلام دون غيرها في بعض التغطيات و المؤتمرات و ابرزها الاجتماعات الامنية، معربة عن استغرابها من هذات الاجراء كونه “يحد من حرية التعبير و عرقلة للمهام الصحفية لبقية وسائل الاعلام بمنعها من التغطي”ة.

و طالبت الجمعية قيادة عمليات الجيش في نينوى و القيادات الامنية المتواجدة في الاجتماع ببيان موقفها من حادثة المنع و العمل على عدم تكرارها كونها لا تمت للمهنية بصلة.

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