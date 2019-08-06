2019/08/06 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس‎ ‎ قضت محكمة جنايات القادسية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين ‏أقدموا على سرقة منزل طبيب في المحافظة‎.‎ وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “محكمة جنايات القادسية ‏نظرت دعاوى لثلاثة مدانين اعترفوا بدخول منزل احد الاطباء يحملون اسلحة نارية ‏عن طريق انتحالهم صفة رجال الشرطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المؤبد لمدانين بعملية سطو مسلح على منزل طبيب‎ ‎في الديوانية وكالة خطوة برس.

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