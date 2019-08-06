2019/08/06 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء أن جعل التحقيق سريّ هو “اجراء مؤقت” يتعلق بأمن المجتمع، مؤكدة امكانية الاطلاع عليه بعد زوال ظروفه، مشددة على أن هذا الاجراء خاضع للطعن وفقاً للقانون، موضحة ان حق الدفاع مكفول.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في تصريح تلقته “خطوة برس” إن “المحكمة الاتحادية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية: حق الدفاع مكفول..



وجعل التحقيق سريّاً إجراء مؤقت وكالة خطوة برس.

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