إرادة النصر.. الحشد الشعبي يطهر 16 قرية جنوب الموصل

2019/08/06 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 15 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، من تطهير 16 قرية جنوب الموصل بمحافظة نينوى.

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