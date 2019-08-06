السجن 6 سنوات لمدان يحوز مسكوكات نقدية تعود لعصابات داعش

2019/08/06 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن 6 سنوات لمدان يحوقضت محكمة جنايات نينوى، الثلاثاء، حكما بالسجن ست سنوات بحق مدان بحوزته مسكوكات ‏نقدية تعود لعصابات داعش الارهابية‎.‎ز مسكوكات نقدية تعود لعصابات داعش

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