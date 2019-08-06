2019/08/06 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السجن 6 سنوات لمدان يحوقضت محكمة جنايات نينوى، الثلاثاء، حكما بالسجن ست سنوات بحق مدان بحوزته مسكوكات نقدية تعود لعصابات داعش الارهابية.ز مسكوكات نقدية تعود لعصابات داعش
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 6 سنوات لمدان يحوز مسكوكات نقدية تعود لعصابات داعش ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 6 سنوات لمدان يحوز مسكوكات نقدية تعود لعصابات داعش ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 6 سنوات لمدان يحوز مسكوكات نقدية تعود لعصابات داعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).