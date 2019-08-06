2019/08/06 | 14:12

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بغداد تصدر توضيحاً بشأن موظفي عقود تنمية الأقاليم

كلمة -

بغداد

أصدرت محافظة بغداد، يوم الثلاثاء، توضيحا بشأن موظفي عقود

تنمية الأقاليم في المحافظات.

وذكرت المحافظة في بيان تلقى موقع كلمة الإخباري

نسخة منه، ان "محافظ بغداد فلاح الجزائري على متابعة مستمرة مع

رئاسة الوزراء لإيجاد حل سريع لعودة موظفي تنمية الأقاليم الى عملهم

مع تزويد رئاسة الوزراء بقوائم بجميع أسماء موظفي عقود المحافظة".

واوضحت ان "رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

طورهان المفتي خاطب مكتب رئيس مجلس الوزراء بناء على مخاطبة المحافظ

له، تضمنت تقديمه مقترحات لحل مشكلة موظفي تنمية الأقاليم في (١٠)

محافظات والبالغ عددهم (٩٧٥٩) موظف بصيغة عقد".

وتابعت ان "هذه المقترحات لحل المشكلة تضمنت تأسيس قسم في كل محافظة

باسم (قسم موارد تنمية الأقاليم) ويحال جميع العاملين بصيغة عقد الى

هذا القسم وبإمكان المحافظات استخدام هذه الموارد البشرية حصرا في

مشاريع تنمية الأقاليم وفي حالة عدم وجود الاختصاص المطلوب فيما

بينهم بإمكانهم الاستعانة بموارد بشرية أخرى"، مؤكدة انها "بانتظار

موافقة مكتب رئيس مجلس الوزراء للشروع بالعمل بهذه المقترحات".

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