الحج تعلن حالة الاستنفار استعدادا لأيام المشاعر

2019/08/06 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت البعثة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم استنفار جميع اللجان العاملة في الديار المقدسة استعدادا لايام المشاعر المقدسة وتهيئة 1307 حافلات منها 44 كشفة لنقل الحجاج".انتهى..م.م

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