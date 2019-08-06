مجلس ديالى: 20 طنا من النفايات ترفع شهريا من “شريان الحياة

2019/08/06 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت لجنة البيئة في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، عن رفع 20 طن من النفايات شهريا من “شريان الحياة” في بعقوبة.وقالت رئيس اللجنة نجاة الطائي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” كوادر الموارد المائية ترفع شهريا 20 طن من النفايات شهريا من نهر خريسان الذي يمثل شريان الحياة في بعقوبة والمغذي لجميع محطات الاسالة التي […]

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