النزاهة: الحكم على مسؤولين سابقين في نينوى أضروا المال العام بـ 59 مليار دينارٍ

2019/08/06 | 14:18

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بغداد :سومر نيوز

كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق ثلاثة مسؤولين سابقين في محافظة نينوى، مبينة أن المتهمي...

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