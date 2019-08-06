القضاء: مجلس القضاء الاعلى يوجه بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية
الثلاثاء
06
أب
2019 :
01:53 pm
17
مجلس القضاء الاعلى يوجه المحاكم بالتعامل مع ظاهرة انشاء المواقع
الالكترونية الوهمية التي تسيء الى مؤسسات الدولة ورموزها والشخصيات
السياسية والاجتماعية والمواطنين بصورة عامة على اعتبارها من جرائم
التزويرالمقترنة بجرائم القذف والسب المعاقب عليها بموجب قانون
العقوبات النافذ ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم باقصى العقوبات .
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