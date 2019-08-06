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القضاء: مجلس القضاء الاعلى يوجه بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية‎ ‎


القضاء: مجلس القضاء الاعلى يوجه بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية‎ ‎
2019/08/06 | 14:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

القضاء: مجلس القضاء الاعلى يوجه بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية‎ ‎

الثلاثاء

06

أب

2019 :

01:53 pm

17

مجلس القضاء الاعلى يوجه المحاكم بالتعامل مع ظاهرة انشاء المواقع

الالكترونية الوهمية التي ‏تسيء الى مؤسسات الدولة ورموزها والشخصيات

السياسية والاجتماعية والمواطنين بصورة ‏عامة على اعتبارها من جرائم

التزويرالمقترنة  بجرائم القذف والسب المعاقب عليها بموجب ‏قانون

العقوبات النافذ ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم باقصى العقوبات .‏

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