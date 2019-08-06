2019/08/06 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

كشفت مديرية تربية محافظة الانبار، عن وجود نقص كبير في الابنية المدرسية نتيجة قيام ارهابيي داعش بتفجيرها وسرقة محتوياتها.

وقال مدير قسم تربية الفلوجة

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