ترشيح الرئيس التونسي السابق لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة

2019/08/06 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح تحالف من حركات تونسية، الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة منتصف الشهر المقبل.

وأعلن تحالف "تونس أخرى" المكونة من حزب الحراك

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