هرب من سجن القناة واعتقل امس.. تعرف على اخطر تجار المخدرات “صورة”

2019/08/06 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال اخطر تجار المخدرات الذي هرب من سجن القناة، واعتقل يوم امس في بغداد، مبينة انه محكوم عليه بالسجن 10 سنوات.وقالت الوزارة، في بيان لها تابعته بعشيقة نت، إن “أبطال مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بتجارة المخدرات في بغداد”.واضافت انه “يعد […]

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