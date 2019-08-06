مجلس الوزراء يقرر صرف “عيدية” لهذه الفئة

2019/08/06 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء،بأن مجلس الوزراء قرر منح عيدية 100 الف دينار للمستفيدين من الحماية الاجتماعية.وذكرت الوزارة في بيان موجز، أنه “بناءً على طلب مُقدّم من وزير العمل، رئيس هيأة الحماية الاجتماعية، باسم عبدالزمان، قرر مجلس الوزراء منح عيدية (100 ألف دينار) “.للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى نموذج الطلب […]

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