القضاء يوجه بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية‎ ‎

2019/08/06 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه مجلس القضاء الأعلى، بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية‎.

وذكر بيان لاعلام القضاء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس القضاء الاعلى وجه المحاكم بالتعامل مع ظاهرة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية التي ‏تسيء الى مؤسسات الدولة ورموزها والشخصيات السياسية والاجتماعية والمواطنين بصورة ‏عامة على اعتبارها من جرائم التزوير المقترنة بجرائم القذف والسب المعاقب عليها بموجب ‏قانون العقوبات النافذ ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بأقصى العقوبات".انتهى

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