المسعودي: البرلمان سيشهد طفرة نوعية في القوانين خلال السنة التشريعية المقبلة

2019/08/06 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقع النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء، ان تشهد السنة التشريعية المقبلة للبرلمان حراكا غير مسبوق في تشريع القوانين، مبينا ان اكثر من 100 مشروع قانون جاهز للتصويت بضمنها قوانين خلافية.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “السنة التشريعية المقبلة لمجلس النواب ستشهد طفرة نوعية في تشريع القوانين ومحاسبة الفاسدين عبر اجراء استجوابات […]

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