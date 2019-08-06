انباء عن انسحاب عناصر لواء 30 من مناطق شرق الموصل وتسليم السيطرات للجيش

2019/08/06 | 14:26

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بغداد اليوم-نينوى

ذكر مصدر أمني، الثلاثاء، 06 آب، 2019 ان عناصر لواء 30 انسحبوا من مناطق شرق الموصل وسلموا السيطرات من الجيش وفقاً لما ورد من معلومات للاجهزة الامنية.

قبل ذلك، أفاد مصدر امني، بأن القيادات الامنية، زارت موقع تظاهرات الشبك الرافضة لانسحاب اللواء (30) في الحشد من سهل نينوى، وانسحبت دون اتفاق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القادة الامنيين، وصلوا موقع التظاهرات في سهل نينوى، وانسحبوا دون اتفاق لعدم التنظيم والتدافع بين المتظاهرين".

وعقدت القيادات الأمنية، اجتماعاً مع ممثلي الشبك بمقر عمليات نينوى.

وذكر إعلام قيادة عمليات نينوى، في بيان موجز، أن "اجتماعا يجري الآن، بين القيادات الأمنية وقيادة عمليات نينوى مع عدد من المكون الشبكي لايجاد حلول سلمية".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ورئيس اركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الى مدينة الموصل، وعقدوا اجتماعا مشتركاً، في مقر قيادة عمليات نينوى.

وتأتي الزيارة بعد يوم من اقامة اعتصامات في قرية بازوايا بسهل نينوى احتجاجاً على قرار القائد العام للقوات المسلحة سحب اللواء 30 من جميع مناطق انتشاره وهو ما رد عليه سياسيون شبك بمطالبة ابناء المكون بالتظاهر لاجبار الحكومة على التراجع عن قرارها.

وقطع المحتجون الطريق الواصل بين الموصل واربيل بالاطارات، ورُشِقَت سيارات تابعة للقوات الأمنية بالحجارة.

وأمر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الإثنين (5 آب 2019) بانسحاب جميع عناصر اللواء 30 من نقاط التفتيش كافة، في سهل نينوى.

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس اللجنة الامنية في محافظة ديالى، صادق الحسيني، الثلاثاء (06 اب 2019)، عن الاهداف التي شُملت بعملية إرادة النصر العسكرية بصفحتها الثالثة والتي انطلقت الاثنين، مبينا أن 40 هدفا تم الوصول إليها في اليوم الأول من العملي

بغداد اليوم-نينوى

عقدت القيادات الأمنية، الثلاثاء، 06 آب، 2019، اجتماعاً مع ممثلي الشبك بمقر عمليات نينوى.

وذكر إعلام قيادة عمليات نينوى، في بيان موجز، أن "اجتماعا يجري الان، بين القيادات الامنية وقيادة عمليات نينوى مع عدد من المكون الشبكي

بغداد اليوم-بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، على صور، توثق مساندة أهالي ديالى، للقوات الأمنية، في عملية إرادة النصر، بصفحتها الثالثة التي انطلقت الاثنين 6 اب 2019.

وتظهر الصور، عددا من اهالي قرية الاصلاح في ريف ناحية جلولاء بمحافظة ديالى، حاملين

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