أهل مكة أدرى بشعابها...

2019/08/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياد السماوي

قرار القائد العام للقوات المسلّحة عادل عبد المهدي بانسحاب جميع عناصر اللواء 30 من الحشد المحلي من كافة نقاط السيطرة والتفتيش في سهل نينوى

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