مجلس ديالى يقرر منع إقالة اي من مدراء الوحدات الإدارية

2019/08/06 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… أكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الثلاثاء، اتخاذ قرار بمنع إقالة اي من مدراء الوحدات الادارية بالوقت الراهن.وقال الدايني لـ/المعلومة/، أن “مجلس محافظة ديالى قرر في جلسته الاعتيادية اليوم منع اقالة اي من مدراء الوحدات الإدارية في الاقضية والنواحي بالوقت الراهن من قبل المجالس البلدية”.وأضاف الدايني، أن “القرار جاء […]

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