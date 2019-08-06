مجلس الوزراء .. يحدد

2019/08/06 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

حدد مجلس الوزراء، ايام عطلة عيد الاضحى المبارك في العراق.

وقالت وسائل اعلام محلية، ان "عطلة عيد الاضحى، ستبدأ يوم الاحد المقبل حتى يوم الخميس الذي يليه".

ومن المقرر ان يعلن مجلس الوزراء عن ايام عطلة عيد الاضحى مساء اليوم ....

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