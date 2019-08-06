2019/08/06 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية توزيع كهرباء المثنى اليوم الثلاثاء عن شمول المحافظة بمشروع محطة تحويليلة 11-33 ك.ف ضمن العقد الموقع بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية .فيما أشارت إلى أنها سلمت الأرض الخاصة بالمشروع للشركة المنفذة.وقال مدير توزيع كهرباء المثنى حيدر جوان للنعيم نيوز , إن حصة المحافظة من حزمة المشاريع الأولى لشركة سيمنز تتضمن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محطة كهربائية للمثنى ضمن حزمة سيمنز النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محطة كهربائية للمثنى ضمن حزمة سيمنز) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محطة كهربائية للمثنى ضمن حزمة سيمنز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).