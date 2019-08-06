لاريجاني مهددا: قواعد واشنطن في المنطقة ستكون أهدافا محتملة لجيشنا

2019/08/06 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / ومتابعة… هدد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ردّا على كل من يعتدي على إيران، معتبرا أن هذه القواعد مرشحة لأن تكون أهدافا محتملة لبلاده.وقال لاريجاني اليوم الثلاثاء في مراسم تكريم الصحفيين، إنه “ينبغي أن نضع تحليلا لإجراءات الأمريكيين المحتملة، والتي ربما تكون مقتصرة على القصف، […]

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