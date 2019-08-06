مجلس البصرة يصوت على قرار بشأن رواتب 4500 من المتعاقدين والاجراء اليوميين

2019/08/06 | 15:28

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-نينوى

طالب عضو مجلس محافظة نينوى، حسن السبعاوي، الثلاثاء 6 آب 2019، الحكومة المركزية بالتعامل بعدالة ودون انتقائية بملف اعتصامات الشبك في سهل نينوى، مشيراً إلى أن حدوثها بمنطقة شيعية يتطلب من الحكومة عدم الكيل بمكيالين وخاصة ان حدثت تظ

بغداد اليوم - متابعة

كشف قس موصلي الاثنين 6 اب 2019، عن اعداد المسيحيين الذين عادوا للموصل، مبينا أن 30 إلى 40 مسيحياً فقط رجعوا لبيوتهم بعد تحرير المدينة من عناصر داعش.

وقال القس عادل في حديث لموقع أليتيا لأخبار الكنيسة إنه "بعد م

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، 06 آب، 2019، بان القيادات الامنية، زارت موقع تظاهرات الشبك الرافضة لانسحاب اللواء (30) في الحشد من سهل نينوى، وانسحبت دون اتفاق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القادة الامنيين، وصلوا موقع الت

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