2019/08/06 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي وديع العبيديمقامات أندلوسيا..
[3][في رقته..
جبّار..
في قسوته ..
جبّار..خدعتني ضحكته..
وخانتني دمعته..وما كنتش أعرف..
قبل النهارده..ان العيون تعرف تخون..
بالشكل ده..ولا كنت أصدق..
قبل النهارده..ان الحنان يمكن يكون..
بالشكل ده]*(1)تِلْكَ الّتي أحَبّتني..
صَارَتْ لي عَدُوّاقَاسَمَتْني سَريري..نَاجَزَتْني الْعَدَاوَةَ..غَرَزَتْ خِنْجَرَهَا في......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - مقامات أندلوسيا.. [3]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
[3][في رقته..
جبّار..
في قسوته ..
جبّار..خدعتني ضحكته..
وخانتني دمعته..وما كنتش أعرف..
قبل النهارده..ان العيون تعرف تخون..
بالشكل ده..ولا كنت أصدق..
قبل النهارده..ان الحنان يمكن يكون..
بالشكل ده]*(1)تِلْكَ الّتي أحَبّتني..
صَارَتْ لي عَدُوّاقَاسَمَتْني سَريري..نَاجَزَتْني الْعَدَاوَةَ..غَرَزَتْ خِنْجَرَهَا في......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - مقامات أندلوسيا.. [3]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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