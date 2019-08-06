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#وديع العبيدي - مقامات أندلوسيا.. [3]


#وديع العبيدي - مقامات أندلوسيا.. [3]
2019/08/06 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي وديع العبيديمقامات أندلوسيا..

[3][في رقته..

جبّار..

في قسوته ..

جبّار..خدعتني ضحكته..

وخانتني دمعته..وما كنتش أعرف..

قبل النهارده..ان العيون تعرف تخون..

بالشكل ده..ولا كنت أصدق..

قبل النهارده..ان الحنان يمكن يكون..

بالشكل ده]*(1)تِلْكَ الّتي أحَبّتني..

صَارَتْ لي عَدُوّاقَاسَمَتْني سَريري..نَاجَزَتْني الْعَدَاوَةَ..غَرَزَتْ خِنْجَرَهَا في......

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