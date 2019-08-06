وديع العبيدي - مقامات أندلوسيا.. [3]

2019/08/06 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديمقامات أندلوسيا..[3][في رقته..جبّار..في قسوته ..جبّار..خدعتني ضحكته..وخانتني دمعته..وما كنتش أعرف..قبل النهارده..ان العيون تعرف تخون..بالشكل ده..ولا كنت أصدق..قبل النهارده..ان الحنان يمكن يكون..بالشكل ده]*(1)تِلْكَ الّتي أحَبّتني..صَارَتْ لي عَدُوّاقَاسَمَتْني سَريري..نَاجَزَتْني الْعَدَاوَةَ..غَرَزَتْ خِنْجَرَهَا في......

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