عماد علي - تفشي ظاهرة التملق البخس في كوردستان

2019/08/06 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي الصفات والسمات التي تميز بها الشعب الكوردستاني فريدة و لم نر يوما ما يدعنا ان نشك فيما نحمل من الصفات الحسنة او نراجع امرنا في اي سلوك نراه غير لائق في التعامل مع الواقع و ما موجود في اية مرحلة كانت، فكانت عزة النفس والكبرياء والشموخ و التسامح و الشهامة و الثقة بما نحمل من الخلق الحسن و النظرة الى الاخر بعين رحومة و العفو عند المقدرة و الكرم من اهم ما يميزنا لقرون رغم المراحل اليائسة التي شهدها ا......

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