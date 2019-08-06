تظاهرة لعمال سدة الهندية في بابل لتحسين ظروف عملهم القاسية – تقرير

2019/08/06 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عمال بلدية ناحية سدة الهندية في محافظة بابل، الحكومتين المحلية والمركزية بتحسين ظروف عملهم، ورفع اجورهم أسوة بأقرانهم.

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