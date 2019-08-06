القضاء يصدر عقوبات بحق كل من يسيء الى مؤسسات الدولة ورموزها من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية ‎

2019/08/06 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، المحاكم بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء المواقع الإلكترونية الوهمية.وقال مكتبه الاعلامي في بيان حصل عليه “يس عراق”، إن “مجلس القضاء الاعلى وجه المحاكم بالتعامل مع ظاهرة انشاء المواقع الالكترونية الوهمية التي ‏تسيء الى مؤسسات الدولة ورموزها والشخصيات السياسية والاجتماعية والمواطنين بصورة ‏عامة”.وأضاف “وذلك على اعتبارها من […]

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