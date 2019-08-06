2019/08/06 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني NNC اكد النائب عن تحالف الفتح النيابية رزاق محيبس، اليوم الثلاثاء، أن أداء مجلس النواب ورئاسته “جيدة”، مشيراً الى أن مجلس النواب عازم على تشريع القوانين العالقة منذ 15 عاماً وأهمها النفط والغاز والمحكمة الاتحادية.وقال محيبس في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “آداء مجلس النواب ورئاسته خلال سنته […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يستبق الفصل التشريعي القادم وفي جعبته أحد أهم قوانين البلاد المركز الخبري الوطني.

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