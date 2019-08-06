طهران تتقهقر وتُعلن تأييدها للمحادثات مع واشنطن

2019/08/06 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن #الرئيس_الإيراني #حسن_روحاني، اليوم الثلاثاء، أن #طهران تؤيد المحادثات مع واشنطن لكن على هذه الأخيرة أن ترفع أولاً العقوبات التي تفرضها على طهران.وقال روحاني في […]

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