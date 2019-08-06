2019/08/06 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “العملية تمت من قبل مفرزة مكافحة المخدرات والدوائر الساندة لها في المنفذ قبل دخوله صالة المسافرين ،تبين بعد التفتيش بحوزته مادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).