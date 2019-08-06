القضاء يوجه بمعاقبة الحسابات الوهمية “المسيئة”

2019/08/06 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس عدّ مجلس القضاء الأعلى أن إنشاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة والشخصيات السياسية والمواطنين صورة من صور جرائم التزوير المقترن بالقذف والسب، ما يوجب محاسبة مرتكبها.وذكر بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” انه “لاحظ شيوع ظاهرة المواقع الالكترونية الوهمية واتخاذها منصة للإساءة الى مؤسسات

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