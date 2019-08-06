2019/08/06 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجزائر صدور أمر توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار ونجله وشخص آخر.وقال تلفزيون “النهار” الجزائري، أن المحكمة العسكرية أصدرت القرار ضد خالد نزار وابنه لطفي نزار، والمدعو فريد بن حمدين، وهو صاحب شركة صيدلة ومتهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني مع خالد نزار ونجله.وأثبتت التحقيقات التي قامت بها مصلحة القضاء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار بالقبض على وزير الدفاع السابق بتهمة التآمر ضد الجيش النعيم نيوز.

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