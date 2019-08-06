16 عائلة نازحة تعود لديارها بناحية سليمان بيك

2019/08/06 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن مدير ناحية سليمان بيك، طالب محمد، الثلاثاء، عودة 16 عائلة نازحة إلى الناحية.وقال محمد لـ/ المعلومة /، إن “الناحية استقبلت 16 عائلة نازحة عادت الى ديارها ومنازلها سيما بعد تدقيق ملفاتهم واسمائهم”، مشيرا ان “العودة مستمرة لكن سوء الخدمات وتردي البنى التحتية كانت سبب عدم إكمال ملف العودة بشكل نهائي”.[…]

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