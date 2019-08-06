من أين لك هذا؟ ثورة القانون ضد امبراطوريات الفساد المركَّب

2019/08/06 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد القادر العبادي… لم تكن الديمقراطية الحديثة العهد في العراق المعاصر قد استحكمت حلقاتها في الميدان المؤسساتي كي توثق الشدَّ على الفساد المركّب وهو ينهش في أوصال الثروات أفقياً وعمودياً ورحاه تدور على أرض رملية السطوح والمخارج بين ثنائية (التسويف والاستجابة) المبتورة الساقين وتمدد فضاءات (الدولة العميقة) وشيوع ثقافة الفساد المركّب في غياب […]

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