خلال زيارته الى صندوق شهداء الوزارة … الدكتور الياسري يوجه بتذليل العقبات امام عوائل الشهداء والجرحى

2019/08/06 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السيد وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري على اهمية تقديم العون الكامل لعوائل شهداء وجرحى الوزارة ، موجهاً انجاز معاملاتهم وحصولهم على استحقاقتهم المادية والمعنوية.جاء ذلك خلال زيارة اجراها سيادته لمقر مديرية صندوق شهداء الشرطة حيث كان في استقباله مدير الصندوق وضباط الاقسام والشعب .والتقى سيادته خلال الزيارة عدداً من عوائل الشهداء […]

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