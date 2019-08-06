اللواء 33 بالحشد الشعبي يطهر 15 قرية في الشورة جنوب الموصل

2019/08/06 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 33 الحشد الشعبي، الثلاثاء، من تطهير 15 قرية جنوب الموصل خلال المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تطهير 15 قرية تابعة لناحية الشورة جنوب الموصل ضمن المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر.وأضاف، أن القرى: الشورتانية ، تل الواعي ، ...

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